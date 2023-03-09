台陸委會：明起恢復10個兩岸直航點 包括廣州、深圳等

台灣陸委會今（9日）公布「恢復兩岸空運客運航點規劃」，宣布周五（10日）起恢復深圳、廣州等10個定期航班航點。另開放瀋陽、無錫等13個包機航點，將於近日公布執行細節後實施。

陸委會會同交通部、衛福部召開記者會，表示在現行5航點持續執行及疫情風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估，規劃開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃得申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

定期航班航點規劃自3月10日開始實施，至於包機航點由交通部盡速於近日內公布執行細節後實施。

另外，陸委會補充，在恢復航點討論過程中，政策上已確定將於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，由陸委會於下周公布。

在疫情爆發前，兩岸客貨運航點曾達71個，包括台灣10個和大陸61個；但目前僅剩上海、北京、成都、廈門。大陸日前促請台灣優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，但尚未有共識。

國台辦喊話台灣： 大陸已做好恢復直航準備

國台辦：希望優先恢復廣州等16個兩岸直航航點

責任編輯：易燕丹

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