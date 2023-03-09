中國最富50城：滬京蘇杭穗名列前5 深圳僅排11

內媒財經網發表報告，按人均可支配收入高低，列出全國最富有的50個城市，上海、北京、蘇州、杭州及廣州分別排在前5位，深圳則排在11位。作為國內最大的經濟圈，長三角繼續完勝珠三角，在榜單十強中佔了8個，在二十強中佔了14個。

報告顯示，人均可支配收入前10位分別是上海84034元（人民幣，下同）、北京84023元、蘇州79537元、杭州77043元、廣州76849元、寧波76690元、南京76643元、紹興76199元、無錫73332元、溫州73326元。深圳以72718元，排在11位。

報告分析，深圳未進前10的原因是，當地常住人口1756萬人，戶籍人口僅628萬人，比例為35.8%。 北京這個比例為64.6%，上海為60%，廣州為53.8%。然而，戶籍人口的平均收入往往高於非戶籍人口。相反，深圳有大量沒有戶籍的工人，他們的人均收入低於平均水平，從而拉低了當地排名。

不過，如單純按工資排名，深圳排在全國首位，隨後是上海、北京、廣州、蘇州、珠海、廈門、舟山、南京及無錫。

人均可支配收入指個人收入扣除各類應繳税項、非商業性費用後，可以自由支配的餘額。

責任編輯：陳俊賢