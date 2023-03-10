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胡潤報告：中國富裕家庭增至518萬戶 千萬資產家庭達211萬戶

社會熱點 13:24 2023/03/10

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胡潤研究院發佈中國2022財富報告，指截至2022年1月1日，中國擁有600萬元（人民幣，下同）資產的富裕家庭，數量已經達到518萬戶，按年增加10萬戶，增長率為2.1%；千萬資產的「高凈值家庭」達到211萬戶，按年增加2.5%；億元資產的「超高凈值家庭」達到13.8萬戶，按年增加3.5%。

報告顯示，擁有600萬元資產的富裕家庭數量已經達到518萬戶，比上年增加10萬戶，增長率為2.1%，其中擁有600萬元可投資資產的富裕家庭數量達到186 萬戶，增長率為1.9%。

擁有千萬元資產的「高凈值家庭」數量達到211萬戶，比上年增加5萬戶，增加2.5%，其中擁有千萬元可投資資產的「高凈值家庭」數量達到111萬戶，增長率為1.3%。

擁有億元人民幣資產的「超高凈值家庭」數量達到13.8萬戶，比上年增加4600戶，增加3.5%，其中擁有億元人民幣可投資資產的「超高凈值家庭」數量達到8.2 萬戶，增長率為3.7%。

報告稱，中國財富家庭擁有的總財富達164萬億元，按年增長2.5%，是全年GDP總量的1.4倍。其中，可投資資產達67萬億元，佔總財富四成。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤介紹，中國「高凈值家庭」最集中的城市排名中，前三分別是北京、上海和香港，之後分別是深圳、廣州、杭州、寧波。

責任編輯：陳俊賢

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