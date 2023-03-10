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內地多間車企降價促銷 30個品牌打價格戰

經濟脈搏 12:28 2023/03/10

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內地汽車行業掀起降價風暴，據內媒統計，已有至少30個汽車品牌參與到價格戰，「BBA」（寶馬、賓士、奧迪）亦不例外，汽車最高優惠超過10萬元（人民幣，下同）。而價格戰的發起者包括車企、地區經銷商等不同主體，降價的方式包括直接降價、抵現、保險補貼等多種形式。

另據《華爾街日報》，內地今年前兩個月乘用車合計零售銷量下滑近20%，行業協會稱部分原因是汽車減稅政策以及電動汽車補貼結束。

優惠背後是銷量危機和庫存壓力

據內媒《證券時報》報道，年初由特斯拉開始，幾個月後，整個汽車行業都掀起降價風暴。近期，寶馬旗下純電動車型寶馬i3就推出優惠促銷活動，多家4S店經銷商表示，最高優惠幅度可達10萬。

網傳一份《2023年上汽大眾員工奧迪品牌購車活動》顯示，對奧迪旗下三款產品給出7萬至16萬的員工購車優惠。比亞迪官方微博9日也顯示，比亞迪海洋網兩大主力車型宋PLUS和海豹開啟專項限時營銷，優惠幅度在6800至8800元。

大幅優惠的背後是汽車的銷量危機和庫存壓力。據乘聯會銷量數據顯示，上汽奧迪上述三款主銷車型在1月份累計銷量僅有618輛，其中奧迪A7L銷量為304輛、奧迪Q6為244輛，奧迪Q5e-tron為70輛。

【兩會2023】工信部：工業經濟有望回升 要穩住新能源汽車消費

奧迪和寶馬都以不同的方式、在不同的時間加入汽車價格戰，同為BBA的賓士也不能幸免。據了解，目前北京的賓士4S店對C級車優惠普遍在6萬元左右，E級車普遍優惠在5萬元左右。

據「紅星資本局」統計，已有至少30個汽車品牌參與到價格戰，最高優惠超過10萬元。而價格戰的發起者包括車企、地區經銷商等不同主體，降價的方式包括直接降價、抵現、保險補貼等多種形式。

多個省市也開啟汽車促銷的活動。在廣東，廣州已出台促進汽車消費專項政策，繼續實施新能源指標直接配置措施，今年上半年額外增加3萬個節能車增量指標配置額度；深圳對淘汰符合條件舊車並新購符合條件新能源汽車的個人消費者，給予淘汰補貼；珠海市高新區優惠購車總補貼金額1000萬元，燃油車與新能源車皆可參與。

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責任編輯：尹航

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