美情報總監：中國不想武統台灣 若無法和平統一會動武

美國情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，在台灣問題上，中國更願意透過和平手段而非使用武力實現統一，但不排除使用武力的可能。

據彭博社報導，海恩斯周四（9日）出席聯邦眾議院情報委員會關於全球威脅聽證會，答覆議員質詢時表示，根據評估，中國並不想開戰，在台灣問題上，中國更傾向採取和平手段，而非使用武力實現統一。

但她也指出，儘管如此，中國仍清楚表明實現國家領土完整和統一的決心。若中國相信和平統一並非選項，武統台灣也存在可能。

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對於台海衝突的經濟影響，海恩斯指出，任何衝突都可能產生巨大經濟影響，美國財政部、商務部等部門已經對此進行研究，特別是半導體中斷帶來的影響。台灣生產的芯片幾乎存在於世界各地的所有電子設備中，研究表明若台灣半導體生產中斷，將對全球經濟產生巨大衝擊。

海恩斯還說，北京認為防止兩岸事態升級和保持溝通，符合中國最大利益。但國家主席習近平在3月6日點名批評指責，「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」海恩斯認為，這是至今為止最公開、最直接的批評，或反映北京對美中關係悲觀情緒升高，以及習近平對中國經濟發展軌跡與自主技術創新的擔憂擴大。

另外，同樣出席聽證會的美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，永遠不要低估中國現任領導層在台灣統一上的決心。

責任編輯：陳俊賢