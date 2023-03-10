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【大灣區】深圳樓市鬆動訊號？深汕合作區取消限購

經濟脈搏 15:02 2023/03/10

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深汕特別合作區放開限購和限售，沒有正式文件但已在實施落地，這是深圳首個不限購區域。業內人士認為，深汕此次調整樓市政策仍偏向於「房住不炒」大基調，既滿足本地客戶和非深汕戶籍人員的置業需求，也有助樓市的流通促進交易。

業內人士：此次調整仍偏向「房住不炒」

據內媒報道，網傳消息顯示，深汕住建局日前發布《關於積極支持剛性和改善型住房需求的通知》，其中提及放開限購，暫停對自然人實施商品住房限購，即無需提供無房證明。

此外，優化商品住房轉讓管理，即自取得不動產權證書之日起2年內禁止轉讓；推行優先申購制度，小於120平商品住房仍舊優先面向深汕轄區戶籍居民銷售，第二批銷售放開對其他區域客戶購買；大戶型購買資格不限。購房者或其家庭在深汕轄區內已有商品住房的，不再享有優先申購資格。

深汕住建水務局工作人員證實了放開限購和限售的消息。工作人員表示，沒有正式文件，但已在實施落地，「限購放開了，但是只針對自然人，限售期調整為兩年，另外其他的政策和購房人關係不大。」

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此前，深汕特別合作區實施商品住房和商務公寓限購。居民家庭在合作區持有的商品住房和商務公寓總套數不得超過2套，成年單身人士(含離異)在合作區持有的商品住房和商務公寓總套數不得超過1套；另外據2019年底起執行的限售政策，居民在合作區購買商品住房和商務公寓的，自取得不動產權利證書之日起5年內禁止轉讓。

業內人士認為，深汕此次調整樓市政策仍然偏向於「房住不炒」大基調，一方面滿足本地客戶的置業需求，深汕戶籍居民有優先購買的權利；另一方面全面放開限購也給了更多非深汕戶籍置業深圳的機會，同時，限售周期的縮短還有助於樓市的流通促進交易。

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責任編輯：尹航

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