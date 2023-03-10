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中駐菲律賓使館批評 美國副國務卿抹黑中菲經貿合作

社會熱點 18:16 2023/03/10

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中國駐菲律賓使館批評，美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）抹黑中菲經貿合作。

紐蘭日前訪問菲律賓時質疑中國對菲承諾，問中方是否真的為菲律賓人創造就業機會。

中國駐菲律賓使館發言人表示，年初，馬科斯總統訪華取得豐碩成果，雙方簽署14項政府間合作協定，涉及「一帶一路」、農漁業、金融、海關、電子商務、旅遊等多個領域。 據菲方統計，此訪期間兩國工商界達成約250億美元投資貿易意向，僅榴槤輸華一項就將在農場、包裝和物流等領域有望為菲創造超過1萬個直接和間接工作機會。

發言人強調，美國一些人對菲律賓人民求和平、謀合作、促發展的迫切意願置若罔聞，對中方説明菲發展經濟、改善民生、增加就業的豐碩成果視而不見，妄稱美新增軍事基地將給菲帶來經濟機遇，並對中菲經貿合作說三道四。 

發言人又指，用軍事合作來推動經濟發展無異於飲鴆止渴，將嚴重危害地區和平穩定，把菲拖入地緣爭鬥的無盡深淵。 相信菲方有識之士會看清美國出於一已私利和零和思維、在本地區挑起冷戰陰霾的真正面目。 歷史終將證明，誰是同菲方一道守望相助、共謀發展的可靠夥伴，誰是搬弄是非、挑撥離間的匆匆過客。

責任編輯：陳俊賢

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