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繼LinaBell後 上海迪士尼全球首發亮相新形象「美美」

社會熱點 16:50 2023/03/10

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上海迪士尼卡通形象「小熊貓美美」今日亮相，美美是動畫電影《熊抱青春記》（內地譯《青春變形記》）的主角。目前已有許多遊客在社交媒體曬出與美美的互動視頻，大呼可愛。

內媒記者現場看到，美美高約兩米，通體紅毛，手足毛色紅色更深，白色眉毛，肉色耳朵。美美微微咧嘴，身寬腿短，移動起來較慢，背後一條肥肥大大的尾巴，隨著行動而擺動。與身邊其他演員人員對比，美美的身型格外高大。

來自上海的遊客稱，「美美也有和玲娜貝爾（LinaBell）一樣的大尾巴，我覺得這位也有紅的機會。」

2022年3月，以美美為主角的動畫電影《熊抱青春記》在美國上映。故事講述了13歲的女孩美美成長於一個典型的亞裔家庭之中，母親是一個對孩子關懷備至又略微「神經質」的女人，在母親面前，美美總是扮演著乖乖女的角色，可實際上，她和所有的同齡孩子一樣調皮、好動，並開始對異性產生興趣。一場意外中，美美在巨大的壓力之下變身成為了一只小熊貓，就此揭開了隱藏在她家族中的秘密。

上海迪士尼推LinaBell中秋限定公仔 被批著「喪服」網民嫌晦氣 

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責任編輯：尹航

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