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內地2月新增貸款1.81萬億勝預期 M2按年增12.9%創近7年高

經濟脈搏 17:18 2023/03/10

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內地2月新增人民幣貸款1.81萬億元，按年多增逾6000億；社會融資規模增量3.16萬億元，比上年同期多1.95萬億元，兩項數據均高於市場預期。當月廣義貨幣（M2）供應按年增長12.9%，創近7年新高。

人民銀行公布，2月份人民幣貸款增加1.81萬億元，多過預期的1.5萬億元，按年多增5928億元。分部門看，住戶貸款增加2081億元，其中，短期貸款增加1218億元，中長期貸款增加863億元；企（事）業單位貸款增加1.61萬億元，其中，短期貸款增加5785億元，中長期貸款增加1.11萬億元，票據融資減少989億元；非銀行業金融機構貸款增加173億元。

當月底，人民幣貸款餘額221.56萬億元，按年增長11.6%，增速分別比上月底和上年同期高0.3個和0.1個百分點。

2月份社會融資規模增量為3.16萬億元，高於市場預期的2.3萬億元，比上年同期多1.95萬億元。另外，M2增長超預期，按年增長12.9%，創2016年3月以來新高，增速分別比上月底和上年同期高0.3個和3.7個百分點，市場原本預期放緩至12.5%。

人民幣存款增加2.81萬億元，按年多增2705億元。其中，住戶存款增加7926億元，非金融企業存款增加1.29萬億元，財政性存款增加4558億元，非銀行業金融機構存款減少5163億元。

責任編輯：易燕丹

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