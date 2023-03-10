  • 21°C
香港時間 : 2023311日 (週六) 00:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

經北京斡旋 沙特伊朗恢復外交關係

國情動向 23:07 2023/03/10

分享：

分享：

伊朗和沙特阿拉伯近日在中國北京舉行會談，並於周五（10日）簽署協議，雙方同意重新建立外交關係，重開大使館，結束2016年斷交以來的緊張關係。沙特和伊朗均對中方為此所作的努力表示讚賞和感謝。

央視報道，中國、沙特、伊朗三方聯合聲明指出，為響應中方的積極倡議，沙特和伊朗代表團於3月6日至10日在北京舉行會談，並達成一份協議，包括同意恢復雙方外交關係，在兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。

伊朗官方傳媒指，雙方還同意啟動雙方於2001年4月17日簽署的安全合作協定，以及於1998年5月27日簽署的經濟、貿易、投資、技術、科學、文化、體育和青年領域合作總協定。雙方同意尊重國家主權，互不干涉內政。

沙伊雙方讚賞並感謝中國領導人和政府承辦和支持此次會談並推動其取得成功。三國表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。

分析認為，上述協議的達成，將會緩解伊朗、沙特這兩個波斯灣「地緣政治對手」之間長期以來的緊張關係。今次兩國在北京斡旋下恢復雙邊關係，被視為中方在世界舞台上的重要外交勝利，亦顯示美國在中東地區的影響力有所變化。

王毅：沙伊北京對話是和平的勝利

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅表示，沙伊北京對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係，是對話的勝利、和平的勝利，為當前動蕩不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。

王毅強調，此次北京對話在中沙伊三國領導人的共識基礎上得以推進，習近平主席從一開始就予以明確支持。作為一個善意、可靠的斡旋者，中方忠實履行了東道主職責，中方將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用，展現大國擔當。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
國際關係 地緣政治 國防 外交 習近平 伊朗 沙特阿拉伯 中國

下一篇文章

文旅部公佈第二批恢復出境團隊旅遊國家名單 美日韓仍不在列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2023】王滬寧參加人大台灣代表團審議：堅決反對台獨分裂及外來干涉
【兩會2023】王滬寧參加人大台灣代表團審議：堅決反對台獨分裂及外來干涉
制裁下續推新手機 華為P60系列傳已量產
制裁下續推新手機 華為P60系列傳已量產
【兩會2023】王滬寧當選全國政協主席 梁振英當選副主席
【兩會2023】王滬寧當選全國政協主席 梁振英當選副主席
荷蘭將收緊對中國出口先進芯片設備 呼籲歐盟跟隨
荷蘭將收緊對中國出口先進芯片設備 呼籲歐盟跟隨
【兩會2023】習近平第三次當選國家主席 韓正任副主席
【兩會2023】習近平第三次當選國家主席 韓正任副主席
蔡英文據報月底訪美演講 將晤美國眾議長
蔡英文據報月底訪美演講 將晤美國眾議長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款