經北京斡旋 沙特伊朗恢復外交關係

伊朗和沙特阿拉伯近日在中國北京舉行會談，並於周五（10日）簽署協議，雙方同意重新建立外交關係，重開大使館，結束2016年斷交以來的緊張關係。沙特和伊朗均對中方為此所作的努力表示讚賞和感謝。

央視報道，中國、沙特、伊朗三方聯合聲明指出，為響應中方的積極倡議，沙特和伊朗代表團於3月6日至10日在北京舉行會談，並達成一份協議，包括同意恢復雙方外交關係，在兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。

伊朗官方傳媒指，雙方還同意啟動雙方於2001年4月17日簽署的安全合作協定，以及於1998年5月27日簽署的經濟、貿易、投資、技術、科學、文化、體育和青年領域合作總協定。雙方同意尊重國家主權，互不干涉內政。

沙伊雙方讚賞並感謝中國領導人和政府承辦和支持此次會談並推動其取得成功。三國表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。

分析認為，上述協議的達成，將會緩解伊朗、沙特這兩個波斯灣「地緣政治對手」之間長期以來的緊張關係。今次兩國在北京斡旋下恢復雙邊關係，被視為中方在世界舞台上的重要外交勝利，亦顯示美國在中東地區的影響力有所變化。

王毅：沙伊北京對話是和平的勝利

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅表示，沙伊北京對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係，是對話的勝利、和平的勝利，為當前動蕩不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。

王毅強調，此次北京對話在中沙伊三國領導人的共識基礎上得以推進，習近平主席從一開始就予以明確支持。作為一個善意、可靠的斡旋者，中方忠實履行了東道主職責，中方將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用，展現大國擔當。

責任編輯：易燕丹

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