【兩會2023】李強當選國務院總理 周一早上將出席記者會

十四届全國人大一次會議今日（11日）上午在人民大會堂舉行第四次全體會議，表決決定中共中央政治局常委李強出任新一屆國務院總理。

大會主持宣讀國家主席習近平的提名信，之後經投票表決，李強以2936票贊成、3票反對、8票棄權，當選國務院總理，並由習近平簽署主席令，作出任命。李強在當選後站立向代表鞠躬致意，又與習近平握手。習近平亦與卸任總理的李克強握手。

人大會議新聞中心表示，下周一（13日）早上10時30分，十四屆全國人大一次會議閉幕後，李強將在人民大會堂三樓金色大廳，出席記者會並回答中外記者提問。

張又俠、何衛東出任軍委副主席

另外，經兼任中央軍委主席的習近平提名並投票表決後，決定張又俠、何衛東為中央軍委副主席；決定李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員。會議又選出劉金國出任國家監察委員會主任；張軍當選為最高人民法院院長；應勇當選為最高人民檢察院檢察長。

會議同時從172名候選人中選出159名人大常委。新科人大代表、民建聯主席李慧琼以2901票贊成、35票反對、3票棄權當選，是唯一一名港區代表，亦是歷來最年輕港區人大常委，將接替不再續任的譚耀宗。

責任編輯：易燕丹

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