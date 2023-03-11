內地往來日韓泰航線密集增班 部分航班票價按月降五成

國際航班加速恢復，中國往返日本、韓國、泰國的航班票價也呈回落趨勢。有在線旅遊平台數據顯示，3月廣州往返曼谷票價按月降約五成。

《澎湃新聞》報道，3月以來，已有包括日本航空、大韓航空、韓亞航空等多家外航司宣布將陸續增開赴華航班。其中，日本航空宣布，3月26日起大面積恢復中日往返航班。

中韓航班有望恢復至疫情前逾四成水平

大韓航空公司表示，計劃到5月至6月將韓中往返航班數量（往返算1班）從目前的每周13班增至每周99班，相當於2019年的43%水平。韓亞航空也計劃，到4月將赴華航班從現在的每周10班增至每周89班，相當於疫情前約50%的水平。

第三方出行數據APP「航班管家」數據顯示，今年2月，中國出發的國際航班目的地以東南亞為主，佔國際航班量的48.5%。此外，3月1日至3月8日中泰直飛日均航班量63架次，按月增加36.6%。

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隨著國際航班量逐步恢復，機票價格也迎來回落。「航班管家」 3月10日數據顯示，整體來看最近一周的國際航班機票成交均價為4,197元（人民幣，下同），比去年12月下降15.16%，比去年同期下降42.90%。

在線旅游平台「去哪兒」相關人士表示，隨著中日航班的大面積恢復，預計4月上旬航班票價可能還會下降，部分航線再次降至2,000至3,000元區間，但五一前期或將迎來反彈，期間也會存在部分航線臨時漲價的情況。

另外，目前大連、濟南、青島、煙台、威海、南京、上海飛往首爾的機票，在1,000元至1,600元之間。此前2月下旬的數據顯示，國內出發價格普遍在2,000至4,000元左右，返程價格在1,500元以下。泰國票價方面，3月上海、北京兩地至泰國曼谷的航班價格按月下降一成左右。而成都往返曼谷按月降了約六成，廣州往返曼谷按月降了五成左右。

責任編輯：易燕丹

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