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【兩會2023】全國政協會議閉幕 王滬寧：委員要敢於發聲善於發聲

國情動向 16:54 2023/03/11

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全國政協十四屆一次會議閉幕，國家主席習近平等黨和國家領導人出席閉幕會。全國政協主席王滬寧發表講話，稱中國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，更加需要凝聚共識、加強團結。政協委員在原則問題上，要敢於發聲、善於發聲。

閉幕會於今日（11日）下午3時在北京人民大會堂舉行，會上表決通過5項議程，包括關於常務委員會工作報告的決議、關於提案工作情況報告的決議、關於中國人民政治協商會議章程修正案的決議、關於政協十四屆一次會議提案審查情況的報告，以及政協第十四屆全國委員會第一次會議政治決議。

王滬寧在表決程序結束後發表講話，强調要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來。

【兩會2023】王滬寧當選全國政協主席 梁振英當選副主席

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他又指，中國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，世界百年未有之大變局加速演進，更加需要凝聚共識、加強團結。要把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，在坦誠深入的協商中增進認同、加強團結、深化合作。要廣泛聯繫和動員各界群眾，協助黨和政府做好宣傳政策、協調關係、理順情緒、化解矛盾、堅定信心的工作。

王滬寧表示，政協委員作為各黨派團體和各族各界代表人士，由各方面鄭重協商產生，代表各界群眾參與國是、履行職責，這是榮譽，更是責任。要發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，在大是大非上立場堅定、旗幟鮮明，在原則問題上敢於發聲、善於發聲，做到平常時候看得出、關鍵時刻起作用。

責任編輯：易燕丹

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