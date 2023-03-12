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【兩會2023】丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中當選國務院副總理

國情動向 09:17 2023/03/12

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十四屆全國人大一次會議今日（12日）上午9時舉行第五次全體會議，經投票表決，決定丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國務院副總理。李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛當選國務委員。

丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等人進行宣誓。

國務院副總理投票結果

大會並經投票表決，決定吳政隆為國務院秘書長，秦剛為外交部部長，李尚福為國防部部長，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任，懷進鵬為教育部部長，王志剛為科學技術部部長，金壯龍為工業和信息化部部長，潘岳為國家民族事務委員會主任，王小洪為公安部部長，陳一新為國家安全部部長，唐登傑為民政部部長，賀榮為司法部部長，劉昆為財政部部長，王曉萍為人力資源和社會保障部部長，王廣華為自然資源部部長，黃潤秋為生態環境部部長，倪虹為住房和城鄉建設部部長，李小鵬為交通運輸部部長，李國英為水利部部長，唐仁健為農業農村部部長，王文濤為商務部部長，胡和平為文化和旅遊部部長，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任，裴金佳為退役軍人事務部部長，王祥喜為應急管理部部長，易綱為中國人民銀行行長，侯凱為審計署審計長。為審計署審計長人選。

國家主席習近平簽署主席令，任命了國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長。

責任編輯：蒯宇澄

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