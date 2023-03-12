【兩會2023】副總理人選提名：丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中 易綱續獲提名人行行長

十四屆全國人大一次會議今日（12日）上午9時舉行第五次全體會議，將根據國務院總理李強的提名，決定國務院其他組成人員。

根據憲法規定，國務院總理李強提名丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國務院副總理人選。

李強提名李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛為國務委員人選。

李強提名吳政隆為國務院秘書長人選，秦剛為外交部部長人選，李尚福為國防部部長人選，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任人選，懷進鵬為教育部部長人選，王志剛為科學技術部部長人選，金壯龍為工業和信息化部部長人選，潘岳為國家民族事務委員會主任人選，王小洪為公安部部長人選，陳一新為國家安全部部長人選，唐登傑為民政部部長人選，賀榮為司法部部長人選，劉昆為財政部部長人選，王曉萍為人力資源和社會保障部部長人選，王廣華為自然資源部部長人選，黃潤秋為生態環境部部長人選，倪虹為住房和城鄉建設部部長人選，李小鵬為交通運輸部部長人選，李國英為水利部部長人選，唐仁健為農業農村部部長人選，王文濤為商務部部長人選，胡和平為文化和旅遊部部長人選，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任人選，裴金佳為退役軍人事務部部長人選，王祥喜為應急管理部部長人選，易綱為中國人民銀行行長人選，侯凱為審計署審計長人選。

十四屆全國人大一次會議將根據上述提名進行投票表決。





責任編輯：蒯宇澄