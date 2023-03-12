【兩會2023】國統局長：有信心實現5%左右經濟增長目標

國家統計局局長康義表示，出於對中國經濟長期的判斷，以及對今年兩個多月以來經濟相關運行指標的觀察，完全有信心能夠實現今年宏觀經濟運行整體好轉，以及經濟增長5%左右的目標。

十四屆全國人大一次會議第五次全體會議結束後，康義在「部長通道」接受訪問時表示，從中長期來看，中國仍然是一個發展中國家，人均的各項指標和世界上先進國家相比還有很大差距，還有很大發展空間。

他指出，中國有巨大的市場，不斷提高的勞動力供應；有很好的生產條件，長期向好的趨勢，發展空間巨大。國際國內很多專家、學者、研究機構都在研究中國的潛在增長率，95%以上的機構對於中國經濟潛在增長率都落在5%至7%。

【兩會2023】今年中國GDP目標增長5%左右

發改委：GDP目標符當前經濟走勢 更注重發展質量

康義稱，隨着經濟社會生產生活秩序恢復正常，中國經濟的增長有可能向潛在增長率回歸。從今年兩個多月的情況來看，市場預期正在發生改變，3月1日發布的2月製造業採購經理人指數（PMI）達52.6，創了130個月的新高，表明市場主體對未來的預期比較有信心。一些國際組織、專業機構對中國經濟的增長也調高了增長目標。

從對世界經濟觀察情況來看，2月份以來，因為中國的復甦可期，很多國際組織對世界經濟的看法也略微有一些變化，最近稍微變得有一點不那麼悲觀，所以國際組織也都調高2023年世界經濟增長的預期。

不過，康義也指出，中國經濟及國際上仍面臨很多不確定性，環境非常複雜。國內經濟運行當中，還存在深層次、結構性的矛盾問題，存在風險隱患，要按照中央經濟工作會議和政府工作報告的部署，全面準確貫徹新發展理念，推動高質量的發展，加快構建新發展格局。

責任編輯：易燕丹

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