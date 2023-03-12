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新任防長李尚福深耕航天領域40載 曾被美制裁

國情動向 18:16 2023/03/12

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全國人大會議今日（12日）公布，李尚福當選國務委員，並接任魏鳳和出任國防部部長。2018年，美國以違規從俄羅斯進口武器為由，制裁任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器工作的李尚福，他成為史上首個被美國制裁的解放軍上將，被禁止入境美國。

據彭博社報道，由於李尚福受到美國制裁，今後中美防長對話恐受阻。

十四屆全國人大一次會議上午舉行第五次全體會議，大會經投票表決，決定李尚福為新中國第13任國防部部長。

公開資料顯示，李尚福1958年2月出生，祖籍為江西興國，畢業於解放軍國防科技大學。內地媒體報道稱，興國是著名的將軍縣。李尚福是已故江西興國老紅軍、原鐵道兵西南指揮部副司令員李紹珠之子。

公開資料顯示，李尚福長期深耕航天一線和在解放軍裝備系統服役。他指揮過多次火箭發射任務，曾擔任西昌衛星發射中心主任、繞月探測工程發射場系統總指揮、嫦娥二號發射場區指揮部指揮長、戰略支援部隊副司令員兼參謀長、中央軍委裝備發展部部長，是中國航天事業發展、解放軍武器裝備更新換代和科技強軍的重要功臣之一。

李尚福2006年晉陞為少將。2013年任總裝備部司令部參謀長。2014年年末，任解放軍總裝備部副部長，躋身副大軍區級。2016年8月晉陞為中將軍銜並任解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長。2017年9月，任中央軍委裝備發展部部長，2019年7月晉陞為上將軍銜。2022年10月，任二十屆中央委員、中央軍事委員會委員。2023年3月，任二十屆中央委員，中央軍事委員會委員，國務委員、國務院黨組成員，國防部部長。

美國國務院於2018年9月20日宣布，因購買SU-35戰機與S-400地對空飛彈，對李尚福進行制裁。美國制裁令禁止李尚福申請出口許可與進入美國金融系統，並將其加入美國財政部的特別指定名單，禁止美國公民與之有生意往來。李尚福本人還被禁止入境美國。

責任編輯：陳俊賢

 

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