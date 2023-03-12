神舟十五號航天員狀態良好 擬6月返回地面

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據中國載人航天工程辦公室消息，太空站組合體在軌穩定運行，神舟十五號航天員乘組狀態良好，計劃6月返回地面。執行神舟十六號和神舟十七號飛行任務的航天員乘組已經選定，正展開任務訓練。
央視新聞報道，中國太空站已全面建成，中國載人航天工程「三步走」發展戰略已從構想成為現實，工程全面進入太空站應用與發展新階段。
報道指，今年是太空站應用與發展新階段開局之年，根據任務安排，今年將組織發射天舟六號貨運飛船、神舟十六號、神舟十七號載人飛船，這是中國太空站全面建成、轉入應用與發展新階段後的首批飛行任務。
目前，天舟六號貨運飛船已完成出廠有關工作、運往文昌航天發射場，計劃於今年5月實施發射。執行2次載人飛行的航天員乘組已經選定，正在開展任務訓練。
另外，中國載人航天工程辦公室正全力推進載人月球探測任務，目前已完成載人月球探測關鍵技術攻關和方案深化論證，今年將全面開展登月階段各項研製建設工作。
責任編輯：易燕丹
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