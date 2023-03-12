澳門橫琴今起聯合「出海」招商　率先瞄準東南亞

澳門與橫琴粵澳深度合作區（以下簡稱，合作區）將組建「澳琴聯合招商推介代表團」前往新、馬、印尼開展為期十天的招商推介活動，擴大海外招商引資管道，全面推介澳琴投資發展環境和優惠政策，吸引全球優質產業項目和企業落地澳門和合作區。

3月12日至21日訪問期間，澳琴聯合招商推介代表團共安排了10餘場商務活動，將頻密拜訪當地政府部門、商會和龍頭企業等，圍繞政策優勢、產業佈局、營商環境等開展系列廣泛洽談，加強雙方對接合作，吸引更多投資者來澳琴投資興業。

值得關注的是，澳琴聯合招商推介代表團將在印尼、新加坡、馬來西亞三地分別舉行規模達百人以上的招商推介會。 作為此次訪問期間的「重頭戲」，招商推介代表團將通過推介會向當地投資者全面介紹澳門特區政府及合作區的營商環境、產業發展情況、相關利好政策與制度等，期間還將圍繞積體電路、中醫藥等重點產業與當地投資者展開深入交流，並拜訪當地重點企業洽談發展商機。

藉招商推介會的契機，將基於當地產業特色舉行商業配對專場，組織澳琴企業與當地企業現場進行配對，為企業跨地區合作搭建橋樑，同時冀透過系列舉措招攬與澳門「1+4」策略，即旅遊休閒業加上大健康、現代金融、科創、會展商貿文體等四大重點產業相關的「一帶一路」沿線國家投資者落戶澳琴。

責任編輯：陳俊賢