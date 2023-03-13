  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 10:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全國人大閉幕 習近平：堅定不移貫徹「一國兩制」

國情動向 09:18 2023/03/13

分享：

分享：

十四屆全國人大一次會議今日9時在人民大會堂舉行閉幕會，國家主席習近平發表講話。他表示，人民信任是他前進的最大動力。關於香港，他提到，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，支持香港發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

（本文將不斷更新）

習近平說，這次大會選舉我繼續擔任中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝！這是我第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。我將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為准繩，恪盡職守，竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托！

習近平說，我們要始終堅持人民至上。全面建成社會主義現代化強國，人民是決定性力量。要積極發展全過程人民民主，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，健全人民當家作主制度體系，體現人民意志，保障人民權益，充分激發全體人民的積極性主動性創造性。要貫徹以人民為中心的發展思想，完善分配制度，健全社會保障體系，強化基本公共服務，兜牢民生底線，解決好人民群眾急難愁盼問題，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在推進全體人民共同富裕上不斷取得更為明顯的實質性進展。要不斷鞏固發展全國各族人民大團結、海內外中華兒女大團結，充分調動一切積極因素，凝聚起強國建設、民族復興的磅礡力量。

習近平說，我們要更好統籌發展和安全。安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提。要貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，以新安全格局保障新發展格局。要全面推進國防和軍隊現代化建設，把人民軍隊建設成為有效維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵長城。

推進強國建設離不開香港長期繁榮穩定

在港澳方面，習近平說，我們要扎實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

積極促進兩岸關係和平發展

在兩岸方面，習近平說，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

習近平說，我們要努力推動構建人類命運共同體。中國的發展惠及世界，中國的發展離不開世界。我們要扎實推進高水平對外開放，既用好全球市場和資源發展自己，又推動世界共同發展。我們要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，始終站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，踐行全人類共同價值，積極參與全球治理體系改革和建設，推動建設開放型世界經濟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議，為世界和平發展增加更多穩定性和正能量，為我國發展營造良好國際環境。

另外，會議表決通過了關於政府工作報告的決議。表決通過了關於修改立法法的決定。表決通過了關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃的決議，批准2023年國民經濟和社會發展計劃。表決通過了關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算的決議，批准2023年中央預算。表決通過了關於全國人大常委會工作報告的決議。表決通過了關於最高人民法院工作報告的決議。表決通過了關於最高人民檢察院工作報告的決議。

【兩會2023】國務院新經濟班底出爐 易綱劉昆連任有何考量？

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
人大常委 習近平 趙樂際 經濟 外交 科技戰 人大政協兩會 貨幣政策 科技產品 財政政策

下一篇文章

【大灣區】中外律師事務所3月14日起可在前海實行聯營
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2023】國務院新經濟班底出爐 易綱劉昆連任有何考量？
【兩會2023】國務院新經濟班底出爐 易綱劉昆連任有何考量？
【兩會2023】鄭柵潔當選國家發改委主任 易綱續掌人民銀行
【兩會2023】鄭柵潔當選國家發改委主任 易綱續掌人民銀行
【兩會2023】李強當選國務院總理 周一早上將出席記者會
【兩會2023】李強當選國務院總理 周一早上將出席記者會
新任防長李尚福深耕航天領域40載 曾被美制裁
新任防長李尚福深耕航天領域40載 曾被美制裁
【兩會2023】丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中當選國務院副總理
【兩會2023】丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中當選國務院副總理
【大灣區】中外律師事務所3月14日起可在前海實行聯營
【大灣區】中外律師事務所3月14日起可在前海實行聯營
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款