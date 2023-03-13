全國人大閉幕 習近平：堅定不移貫徹「一國兩制」

十四屆全國人大一次會議今日9時在人民大會堂舉行閉幕會，國家主席習近平發表講話。他表示，人民信任是他前進的最大動力。關於香港，他提到，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，支持香港發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

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習近平說，這次大會選舉我繼續擔任中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝！這是我第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。我將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為准繩，恪盡職守，竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托！

習近平說，我們要始終堅持人民至上。全面建成社會主義現代化強國，人民是決定性力量。要積極發展全過程人民民主，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，健全人民當家作主制度體系，體現人民意志，保障人民權益，充分激發全體人民的積極性主動性創造性。要貫徹以人民為中心的發展思想，完善分配制度，健全社會保障體系，強化基本公共服務，兜牢民生底線，解決好人民群眾急難愁盼問題，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在推進全體人民共同富裕上不斷取得更為明顯的實質性進展。要不斷鞏固發展全國各族人民大團結、海內外中華兒女大團結，充分調動一切積極因素，凝聚起強國建設、民族復興的磅礡力量。

習近平說，我們要更好統籌發展和安全。安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提。要貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，以新安全格局保障新發展格局。要全面推進國防和軍隊現代化建設，把人民軍隊建設成為有效維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵長城。

推進強國建設離不開香港長期繁榮穩定

在港澳方面，習近平說，我們要扎實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

積極促進兩岸關係和平發展

在兩岸方面，習近平說，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

習近平說，我們要努力推動構建人類命運共同體。中國的發展惠及世界，中國的發展離不開世界。我們要扎實推進高水平對外開放，既用好全球市場和資源發展自己，又推動世界共同發展。我們要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，始終站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，踐行全人類共同價值，積極參與全球治理體系改革和建設，推動建設開放型世界經濟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議，為世界和平發展增加更多穩定性和正能量，為我國發展營造良好國際環境。

另外，會議表決通過了關於政府工作報告的決議。表決通過了關於修改立法法的決定。表決通過了關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃的決議，批准2023年國民經濟和社會發展計劃。表決通過了關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算的決議，批准2023年中央預算。表決通過了關於全國人大常委會工作報告的決議。表決通過了關於最高人民法院工作報告的決議。表決通過了關於最高人民檢察院工作報告的決議。

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責任編輯：尹航

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