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新總理李強：達到5%左右的增長目標不容易 需倍加努力（附直播連接）

國情動向 10:22 2023/03/13

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全國人大會議閉幕，新一任國務院總理李強攜新班底亮相，這是疫情三年後重回金色大廳線下舉辦的總理記者會。李強表示，要牢固樹立以人民為中心的發展思想，集中力量推動高質量發展，堅定不移深化改革開放。他又指，要達到5%左右的增長目標，不是件容易的事，需倍加努力。

必須吃改革飯走開放路

李強提到今後工作中要重點把握的幾個方面。第一是牢固樹立以人民為中心的發展思想。客觀地講，絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

第二是集中力量推動高質量發展。中國經濟社會發展已取得巨大成就，經濟總量穩居世界第二，但發展還不平衡、不充分。任何一個總量指標，分攤到14億多的人口基數上，人均水平都比較有限。現在，我們的發展更多地只是解決「有沒有」的問題，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等。總的來說，我們要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。

第三是堅定不移深化改革開放。改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，我們在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。

達到5%左右的增長目標並不容易

在談到今年的經濟增長目標時，李強表示，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定、不確定、難預料因素比較多，如何穩增長對世界各國都是一個考驗。中國5%的經濟增長預期目標是綜合考慮各方面因素以後確定的。中國經濟總量大，而且現在新的挑戰也不少，在這種高基數上，要達到5%左右的增長目標，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。「今年我們的困難也會不少，但是靜下心想一想，我們哪個時候、哪一年沒有碰到困難？我們從來是在不斷克服困難中實現新發展，創造新奇跡的。」

他說，達到增長5%的預定目標需要打好組合拳：宏觀政策組合拳；擴大需求組合拳；改革創新組合拳；防範化解風險組合拳。

他又指，從最近兩個多月情況看，中國經濟運行出現企穩回升態勢，一些國際組織也調高今年中國經濟增速的預期。對中國經濟的前景，他想用八個字來概括，就是「長風破浪，未來可期」。他對此充滿信心。

責任編輯：尹航

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