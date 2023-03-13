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港澳競爭力弱化？李強：有中央全力支持 明天會更好

國情動向 11:38 2023/03/13

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新一任國務院總理李強攜新班底亮相總理記者會。在港澳方面，他表示，近年受各種因素影響，香港經濟發展遇到一些困難，但這是暫時的，中央全力支持香港提高國際競爭力。有「一國兩制」制度保障，香港地位和作用只會加強，不會削弱，明天一定會更美好。

當被問及有評論認為現在港澳的競爭力弱化，李強回應稱，中央政府始終高度重視發揮香港、澳門的優勢和特點。回歸以來，在國家的支持下，香港國際金融、航運、貿易三大中心地位得到了鞏固和提高，澳門作為旅遊休閑中心享譽世界。

李強說，近年來，受各種因素影響，香港、澳門經濟發展遇到一些困難，但這是暫時的困難、發展中的困難。中央政府將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港、澳門融入國家發展大局，全力支持香港、澳門發展經濟、改善民生，全力支持香港、澳門提高國際競爭力。有祖國作堅強後盾、有「一國兩制」的制度保障，香港、澳門的地位和作用只會加強，不會削弱。香港、澳門的明天一定會更加美好。

新總理李強：達到5%左右的增長目標不容易 需倍加努力（附直播連接）

責任編輯：尹航

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