李強：中國人口紅利沒消失 發展動力仍強勁

新任國務院總理李強表示，將全面落實就業優先的戰略，擴大和穩定就業崗位；人口紅利既要看人口數量，更要看人口品質，既要看人口數，更要看人才數。

在就業方面，李強表示，下一步具體工作當中會全面落實就業優先的戰略，進一步加大相關的政策支援力度，特別是就業服務、技能培訓，這方面的政策力度會進一步加大。另外，會綜合施策，擴大和穩定就業崗位，對新的就業形態既要支援也要規範發展。

他說，預計今年畢業的大學生規模是1158萬人，對就業來講確實是增加一定壓力，但從發展的角度看，這是好事，這麼多的年輕人走上新的崗位，會為社會注入朝氣和活力。 下一步，要廣開就業管道，幫助支持年輕人通過自己的勞動和奮鬥去實現自己更加美好的人生價值。

對於中國人口負增長、人口紅利是否即將消失的問題，李強表示，人口紅利既要看人口數量，更要看人口品質；既要看人口數，更要看人才數。中國適合勞動年齡的人口有近9億人，每年新增工作力是1500萬人，人力資源豐富仍是中國一個巨大優勢或顯著優勢。更重要的是，中國接受高等教育的人口已超2.4億，每年新增的工作力平均受教育年限已達14年。

因此，中國人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成，發展的動力依舊強勁。

至於延遲退休政策問題，李強表示，將認真研究、充分論證，在適當時候穩妥推出。

責任編輯：陳俊賢