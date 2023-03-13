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李強談撐民企：平等對待各類所有制企業 依法保護企業家權益

國情動向 11:54 2023/03/13

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中共總書記習近平日前明確，始終把民營企業家當自己人。新任國務院總理李強今日表示，將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，支持民營企業發展壯大，民營經濟一定大有可為。

李強曾在浙江、江蘇以及上海任職。他今日在總理記者會上表示，自己長期在民營經濟較發達的地方工作，經常有機會與民營企業家交流，比較了解他們發展中的期盼和顧慮。他強調，「兩個毫不動搖」是中國基本經濟制度的重要內容，是長久之策，過去沒有變，以後更不會變。

他提到，去年有段時間，社會上有些不正確議論，使一些民營企業家感到憂慮。他強調，在發展民營經濟這個問題上，中共中央的方針政策一直非常明確。十九大、二十大和去年的中央經濟工作會議，都作了強調。

李強表示，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。我們將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。從發展空間看，中國具有超大規模的市場需求，還有很多新領域新賽道有待開拓，都蘊藏著巨大的發展機遇。民營經濟一定大有可為。

他還說，各級領導干部要真誠關心、服務民營企業，構建親清政商關係，帶動全社會形成尊重創業者、尊重企業家的良好氛圍。

【兩會2023】習近平：引導民企輕裝上陣 始終把民營企業家當自己人

內地經濟學者：穩增長首要任務是激發民營經濟活力

責任編輯：尹航

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