李強談中美：美資高管都撐合作 我不知道脫鉤有誰受益

人大閉幕，新一任國務院總理李強回答中外記者提問，談及中美關係。李強表示，自己在上海工作時，當地美資企業高管都看好中國，認為世界應該合作，自己不知道到底多少人能從炒作中美脫鉤真正受益，中美合作大有可為。李強強調，中美關係當前最重要的是，將兩國元首會面共識，轉換成具體行動和實際方案。

李強回應記者關於中美關係提問時稱，外長秦剛上周記者會已就此表述，他不再重覆。但他指出，當前最重要的是，將國家主席習近平和美國總統拜登去年11月會面達成的重要共識，轉換成具體行動和實際方案。

李強接着說，美國國內現在有人炒作中美脫鉤，這議題有時候還比較熱，「但我不知道到底有多少人在這真正受益」；據中方統計，中美去年貿易總額達到7600多億美元，再創歷史新高。「中美你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展受益。」

李強表示，自己去年很長時間在上海工作，當地有7萬多家外資企業，自己有很多機會，與包括美資在內外資企業高管交流和接觸。「他們都說看好上海，看好中國，世界應該合作。他們都認為，合作才能共贏。」

李強說：「這都表明，中美可以合作、應該合作。中美合作，大有可為。唯獨打壓對誰都沒有好處。」

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責任編輯：連兆鋒