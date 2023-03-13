李強：推進廉潔政府建設　對一切腐敗零容忍

新任國務院總理李強今日在記者會上表示，將切實加強政府自身建設，推進廉潔政府，對一切腐敗行為零容忍。

對於新一屆政府加強自身建設方面，李強表示，新的使命任務對今屆政府提出了更高的新要求，將以這一輪的機構改革為契機，切實加強政府自身建設，轉變職能，提高效能，改進作風。

他介紹，第一，大興調查研究之風。「我長期在地方工作，有一個很深的感受，坐在辦公室碰到的都是問題，下去調研看到的全是辦法，高手在民間。 」他指，一定會推動各級幹部多到基層去調查研究，問計於民，問需於民，向群眾學習，拜群眾為師，幫助基層解決更多的實際問題。 特別是長期在大機關坐辦公室的年輕人要更多地深入基層，心入基層，更多地接地氣。

第二，紮實推進依法行政。 政府的所有工作必須要在法律框架內進行，政府的所有行政行為必須於法有據。 會進一步推進法治政府建設，工作人員要進一步提高用法治思維、法治方式解決問題的能力。

第三，提高創造性的執行能力。 各級政府，各部門，各位公務人員要牢固樹立發展意識、服務意識，特別是有關部門在履行審批、監管等職責時候，不能只踩剎車、不踩油門，不能只設路障、不設路標，凡事要更多做應不應該辦的價值判斷，不能簡單做可不可以辦的技術判斷。堅決反對一切形式主義、官僚主義，要真正做有創造力的執行者。

第四，堅決守住廉潔底線。將始終以嚴的標準，嚴的要求推進廉潔政府建設，對一切腐敗行為零容忍。 每一位政府工作人員必須自覺接受監督，真正做到忠誠、乾淨、擔當。

責任編輯：陳俊賢