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全國人大代表馮興亞：新能源車「補電難」亟待解決

經濟脈搏 15:36 2023/03/13

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全國人大代表、廣汽集團總經理馮興亞接受本報專訪時談及，中國新能源汽車行業目前發展的難點在於「補電難」的短板始終難以得到有效緩解，充電樁缺口大、充電時間長。

中國新能源車可透過品牌高端化 提升競爭力

新能源車「價格戰」加劇，馮興亞指出，隨著新能源汽車進入消費驅動階段，競爭也將更加激烈，價格戰也是優勝劣汰的一個階段。中國新能源汽車市場結構加速從「啞鈴型」向「紡錘形」優化。

全國人大代表、廣汽集團總經理馮興亞（網上圖片）

他指，中高端市場將是車企必爭之地，伴隨著汽車智能化、電動化的步伐加快，傳統外資豪華車品牌在新能源汽車領域不佔優勢，中國品牌車型在高端市場突破明顯，成為高端新能源車市場的主要力量。他認為，中國新能源汽車可以通過品牌高端化、產品競爭力提升、渠道服務體系創新變革、產業鏈集聚等一系列的措施提升競爭力。

建議加快新能源汽車換電模式推廣

他認為，目前行業發展的難點是「補電難」的短板始終難以得到有效緩解，充電樁缺口大、充電時間長。換電模式作為新能源汽車主要補能模式，具備非常明顯的優勢（換電模式是指更換新能源汽車的電池，以滿足車主的續航需求，是一種將車和電池分離進行補能的模式）。不同於充電樁充電模式，換電模式可大大節省車主的補能時間。在安全性方面，換電相比充電具有一定的優勢。此外，換電模式也可有效緩解電網負荷。

他指出，但目前中國的換電模式仍處於起步階段，規劃布局整體落後，換電車型研發投入較少，換電站建設成本高，電池標準規格不一，資源共享缺乏基礎等問題尚待解決。

因此在今年兩會上，他提出了關於加快新能源汽車換電模式推廣、加速汽車行業轉型的建議。建議加快全國換電模式推廣的整體布局，研究出台各類對換電模式支持的扶持政策，扶持獎勵汽車企業推出換電車型、加大車電分離政策鼓勵。同時由政府牽頭組織企業或行業協會加速統一電池標準，並同步開展公共領域車輛換電試點，在電池規格與換電站標準上統一先行先試，推動汽車電池全面標準化快速落地。

【兩會2023】工信部：工業經濟有望回升 要穩住新能源汽車消費

談及未來新能源汽車發展趨勢，馮興亞指出，根據中國汽車工業協會預測，今年中國新能源汽車總銷量為900萬輛，按年增長35%，新能源汽車滲透率也將達到35%左右。隨著綠色發展理念深入人心，消費者對新能源汽車的滿意度持續提升，新能源汽車將繼續保持較快增長。

馮興亞表示，隨著新冠疫情轉為乙類乙管，以及國家提振經濟促消費各項政策措施出台，相信汽車市場將逐步恢復生機。同時，建議國家推出提振汽車消費的措施，比如優化汽車限購措施，推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變，並加快推動二手車市場走向成熟，健全報廢機動車回收利用體系，促進汽車循環流通。

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責任編輯：尹航

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