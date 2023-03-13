在岸人民幣收升648點報6.9005 創逾一周新高

聯儲局加息預期回落，美元顯著下挫。在岸、離岸人民幣兌美元早段雙雙拉升，一度均升穿6.87。

*更新收市

在岸人民幣（CNY）早盤急速走高報6.8690，升近千點子，創近兩周新高。最終收市報6.9005，較上日下午4時30分收報6.9653，大升648點子，創逾一周新高；較晚上11時30分最後成交價6.9195，走強190點子。

離岸價（CNH）亦曾升穿6.87，高見6.8645，日內累計漲近700點子。

交易員表示，上周美國公布的非農數據顯示當地就業市場略有放緩，美指因此承壓，而周末美國監管當局出手助穩銀行業繼續推高風險偏好；後續關注本周美國的通脹數據，若通脹繼續緩和，人民幣或仍有一定反彈空間。

此外，矽谷銀行事件放緩美聯儲大幅加息預期。高盛表示，鑒於近期銀行系統的壓力，不再期望聯儲局在3月22日的會議上加息，3月之後的政策路徑也有相當大的不確定性。中金公司外匯團隊預計，美元或相對偏弱，人民幣波動區間或為6.80至6.95。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁