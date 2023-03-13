李強首次總理記者會 一文睇重點及金句

3月13日上午，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

近90分鐘的時間里，李強一共回答了中外媒體的10個問題，涉及新一屆政府施政目標、中國經濟前景、港澳發展、民營經濟發展、人口就業、疫情防控、兩岸交流合作、鄉村振興、中美關係、政府工作作風。

新一屆政府施政目標和工作重點

政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，我們在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。

中國經濟

絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫等身邊事，政府工作就是要貼近老百姓的實際。

集中力量推動高質量發展，堅定不移深化改革開放，更加注重「好不好」的問題。

中國經濟總量破120萬億元，要實現5%左右的增長，需要倍加努力。打好經濟發展組合拳，宏觀政策組合拳；擴大需求組合拳；改革創新組合拳；防範化解風險組合拳。

我們這一代中國人，從小聽得最多的故事，就是大禹治水、愚公移山、精衛填海、夸父逐日等等都很勵志，中國人不會被任何困難所壓倒，對中國經濟的前景，我想用八個字來概括，叫作「長風破浪，未來可期」，對此我充滿信心。

就業是民生之本，解決就業問題，最根本的一條，還是要發展經濟。

港澳發展

有祖國作堅強後盾，有「一國兩制」制度保障，香港地位和作用只會加強。

全力支援香港、澳門發展經濟、改善民生，全力支援香港、澳門提高國際競爭力。

民營經濟

「兩個毫不動搖」是中國基本經濟制度，過去沒有變，以後更不會變。

民營經濟的發展環境會愈來愈好，發展空間會愈來愈大。在發展民營經濟這個問題上，中央的方針政策一直非常明確。

促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。平等對待各類所有制企業 依法保護企業家權益。

從發展空間看，中國具有超大規模的市場需求，還有很多新領域新賽道有待開拓，都蘊藏著巨大的發展機遇，民營經濟一定大有可為。

各級領導幹部要真誠關心、服務民營企業，構建親清政商關係，帶動全社會形成尊重創業者、尊重企業家的良好氛圍。

人口紅利

人口紅利既要看人口數量，更要看人口品質，既要看人口數，更要看人才數。

下一步具體工作當中會全面落實就業優先的戰略，進一步加大相關的政策支援力度，特別是就業服務、技能培訓方面的政策；擴大和穩定就業崗位。

人口紅利未消，適齡勞動人口近9億人，每年新增工作力是1500萬人，受高等教育的人口已超2.4億。人才紅利正在逐步形成，發展動力依舊強勁。

中美關係

中美關係當前最重要的是將兩國元首會面共識，轉換成具體行動和實際方案。

中美合作大有可為，圍堵、打壓對誰都沒有好處。

美資高管都撑合作， 不知道脫鈎有誰受益。

中美你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展受益。

政府工作

推進廉潔政府建設，對一切腐敗零容忍。

長期在地方工作，有一個很深的感受，坐在辦公室碰到的都是問題，下去調研看到的全是辦法，高手在民間。

推動各級幹部多到基層去調查研究，幫助基層解決更多的實際問題。

要提高政府創造性執行力，不能只踩剎車、不踩油門，不能只設路障、不設路標。

責任編輯：陳俊賢