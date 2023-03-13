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美媒曝中國落蟲雨 形容為生物災難 真相是這樣

社會熱點 17:40 2023/03/13

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美國《紐約郵報》（New York Post）稱「中國遭遇生物災難」，其依據是一條社交媒體視頻，視頻中顯示「蟲子」遍地都是，連停在路邊的汽車都被完全覆蓋。內媒指出，「蟲子」真身實際是楊樹花。

據內媒報道，相關視頻上月底在中國網絡流傳，而《紐約郵報》所說的「生物災難」實際是中國十分常見的楊樹花。楊樹花是楊柳科植物毛白楊、加拿大楊或同屬數種植物的雄花序。楊樹花還是一味中藥，具有清熱解毒，化濕止痢之功效，常用於治療細菌性痢疾、腸炎。

楊樹花（網上圖片）

《紐約郵報》在報道中寫，在看起來像是下了「蟲雨」（rain of worms）後，遼寧省的市民被告知要找避難所。視頻還顯示，人們在街上行走時撐著傘。

《紐約郵報》將視頻中的情況形容為「黏糊糊的生物災難」，並且援引科學網站的解釋稱，此類事件一般發生在暴風雨後，強風會將昆蟲席卷數公里，然後在風勢減弱後，就形成了「蟲雨」。

盡管大篇幅報道這一「生物災難」，《紐約郵報》卻沒有把話說死，稱還有一種可能是這些「小蟲子」是楊樹花，這種花朵與蠕蟲相似。

公開資料顯示，《紐約郵報》是美國歷史最悠久的報紙之一，創辦於1801年，報導風格以煽情、八卦而聞名。

責任編輯：尹航

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