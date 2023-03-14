美英澳公布核潛艇計劃 澳採購最多5艘弗吉尼亞級

美英澳元首周一（13日）在加州會晤，共同宣布核潛艇合作計劃細節，澳洲將購入至少3艘弗吉尼亞級核潛艇，往後再在美英技術協助下自行研製。

該計劃作為三邊安全夥伴關係（AUKUS）的一部分，首階段，澳洲先採購3艘可承載132名士兵的弗吉尼亞級，亦可視乎需求增至5艘，2032年交貨；次階段英國負責設計包含大量美國技術的SSN潛艇，2040年交貨；三階段，澳洲在本土自行制造SSN潛艇。據報有關合作只涉及核動力，而不會配備核武器。

根據協議，美國和英國的潛艇將部署在西澳州，以協助訓練澳洲士兵並增強威懾力。

分析普遍認為，AUKUS的宗旨是為澳洲的潛艇更新換代，配備核動力，以對抗中國不斷增強的軍事實力，同時牽制其在台海的行動。據外媒估計，中國目前擁有79艘潛艇，數量居世界之冠。澳洲則迄今仍無核動力潛艇，AUKUS將改變這一狀況，澳大利亞取得的新潛艇可以發射巡航導彈。

中國曾多次對該合作計劃表示反對，指其構成嚴重核擴散風險，沖擊國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，並破壞亞太地區和平穩定。不過，澳洲國防部長馬爾斯指，澳洲政府過去一周曾經撥打超過60次電話，向太平洋地區及東南亞國家元首通報美英澳核潛艇合作，但沒留意到中方有任何回應。

另外，英國據報去年起大幅增加對台灣的潛艇零部件和技術出口，前9個月總值已達破紀錄的1.67億英鎊，較過去6年的總和還多。

責任編輯：陳建錫