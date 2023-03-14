美媒：嚇阻中國攻台 華府加強與盟友軍事資源互換

美國尋求加強與澳洲、日本、南韓等盟友在軍事資源互換上的合作，更頻繁使用彼此的武器、設備及相關供應鏈，以在台海局勢緊張之際對中國進行威懾。

《華爾街日報》報道，美國空軍在太平洋地區的最高將領近期赴海外會見盟友時，管理該地區4.6萬兵力的責任落到不同尋常的二把手、一名澳洲空軍少將身上，是首次有盟國軍官在美國太平洋空軍司令部擔任如此高的職務。澳防長馬爾斯指，希望比互操作性更進一步，實現「互換性」（interchangeability）。

正尋求在國內生產導彈的澳洲已表示，正在與美國合作來減少監管阻礙，兩國已經在採購相同的裝備，擴大聯合演習的範圍並加強相關人員之間的聯繫。

亞太地區的其他盟友也在加強與美國的合作，作為韓戰的遺留產物，韓國已與美國建立了一體化的指揮結構。韓國上月與美國和日本一起進行了導彈防禦演習，重點是互換性。日本近年也與美國舉行了多次聯合演習，首次實施了共同部署某些能力的演練。

報道指，圍繞中國未來幾年內可能攻台的擔憂升溫，華府希望可以藉此威懾中國，防止其採取任何挑釁性行動，上述與盟國軍隊的協同運作愈發受到重視。

責任編輯：陳建錫