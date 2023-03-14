央媒談換屆強調維護習核心地位 讚揚有領導人主動退下來

中央黨政機關完成換屆，央媒刊文披露換屆的過程和細節，強調要維護中共總書記習近平的核心地位，亦讚揚一些領導人主動言退表現出高風亮節。

《人民日報》發表文章指，一個政黨、一個國家能不能不斷培養出優秀領導人才，在很大程度上決定著這個政黨、這個國家的興衰存亡。中共總書記習近平記強調，選舉和決定任命新一屆國家機構和全國政協領導人員，是這次全國兩會的主要任務之一，也是關係全局的一件大事。

中央政治局常委會會議、中央政治局會議多次研究審議，確定了產生新一屆領導人員的根本指導思想和總體工作要求。新一屆國家機構和全國政協領導人員素質高、能力強、形象好，符合黨中央要求和人民群眾期盼，能夠擔負起神聖而光榮的歷史使命，必將在新時代新征程上書寫新的華章。

自信自強譜寫時代華章，需要政治堅定，帶頭擁護「兩個確立」（確立習近平全黨核心地位，確立習思想指導地位），堅決做到「兩個維護」（維護習近平全黨核心地位，維護黨中央集中統一領導），全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，為全面完成黨的二十大提出的各項目標任務而奮斗的領導集體。

文章指，為了黨和國家事業繼往開來、薪火相傳，在人事醞釀和征求意見時，一些黨和國家領導同志，以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示從領導崗位上退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了寬闊胸懷和高風亮節。

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責任編輯：陳建錫