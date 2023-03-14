  • 19°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

央媒談換屆強調維護習核心地位 讚揚有領導人主動退下來

國情動向 10:50 2023/03/14

分享：

分享：

中央黨政機關完成換屆，央媒刊文披露換屆的過程和細節，強調要維護中共總書記習近平的核心地位，亦讚揚一些領導人主動言退表現出高風亮節。

《人民日報》發表文章指，一個政黨、一個國家能不能不斷培養出優秀領導人才，在很大程度上決定著這個政黨、這個國家的興衰存亡。中共總書記習近平記強調，選舉和決定任命新一屆國家機構和全國政協領導人員，是這次全國兩會的主要任務之一，也是關係全局的一件大事。

中央政治局常委會會議、中央政治局會議多次研究審議，確定了產生新一屆領導人員的根本指導思想和總體工作要求。新一屆國家機構和全國政協領導人員素質高、能力強、形象好，符合黨中央要求和人民群眾期盼，能夠擔負起神聖而光榮的歷史使命，必將在新時代新征程上書寫新的華章。

自信自強譜寫時代華章，需要政治堅定，帶頭擁護「兩個確立」（確立習近平全黨核心地位，確立習思想指導地位），堅決做到「兩個維護」（維護習近平全黨核心地位，維護黨中央集中統一領導），全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，為全面完成黨的二十大提出的各項目標任務而奮斗的領導集體。

文章指，為了黨和國家事業繼往開來、薪火相傳，在人事醞釀和征求意見時，一些黨和國家領導同志，以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示從領導崗位上退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了寬闊胸懷和高風亮節。

李克強卸任總理在即 與國務院班子拍全體照留念（有片）

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
政治 習近平 中國共產黨 中國

上一篇文章

美國防預算8420億美元創新高 稱嚴肅看待與中國競爭

下一篇文章

官媒揭新一屆國家機構領導怎產生 習近平和中央調研300多人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李強：達到5%左右的增長目標不容易 需倍加努力
李強：達到5%左右的增長目標不容易 需倍加努力
李強首次總理記者會 一文睇重點及金句
李強首次總理記者會 一文睇重點及金句
李強談中美：美資高管都撐合作 我不知道脫鉤有誰受益
李強談中美：美資高管都撐合作 我不知道脫鉤有誰受益
全國人大會議閉幕 習近平：堅定不移貫徹「一國兩制」
全國人大會議閉幕 習近平：堅定不移貫徹「一國兩制」
港澳競爭力弱化？李強：有中央全力支持 明天會更好
港澳競爭力弱化？李強：有中央全力支持 明天會更好
路透：習近平計劃最快下周訪俄羅斯晤普京
路透：習近平計劃最快下周訪俄羅斯晤普京
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款