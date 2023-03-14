官媒揭新一屆國家機構領導怎產生 習近平和中央調研300多人

兩會閉幕，中國政府新一屆領導層經全國人大選舉產生。新華社刊文，揭秘新一屆國家機構領導人選如何產生，表示早在去年中共二十大之前，黨中央就對今年兩會人事安排做好考慮，中共中央總書記習近平就此親自談話調研，習近平等中央領導人在去年春季，聽取了300多人的意見建議，整個人選醞釀過程保密要求高，自始至終沒有出現說情打招呼、跑風漏氣的現象。

新華社周二（14日）發表《擔當時代重任，創造新的偉業——新一屆國家機構和全國政協領導人員產生紀實》，以下為文章節錄。

早在研究黨的二十大人事安排時，黨中央就對做好今年全國兩會換屆人事安排工作作了通盤考慮。

根據中央政治局常委會安排，在對二十屆中央領導機構人選進行個別談話調研的同時，就新一屆國家機構和全國政協領導人員有關人選，當面聽取了黨和國家領導同志、正省部級、軍隊戰區級正職以上黨員主要負責同志和其他十九屆中央委員的推薦意見和有關建議。

「黨中央總攬全局，對中央領導機構人選、國家機構和全國政協領導人員人選一體研究，統籌考慮。」一些參加談話的同志說，這充分體現了習近平總書記和黨中央的深謀遠慮和高超的政治智慧，是我們黨系統觀念、系統思維在人事安排工作中的生動實踐。

一些同志談到，談話調研時，不僅推薦二十屆中央政治局委員、書記處書記人選，還一並推薦新一屆國務院有關領導人選和全國人大、全國政協黨內副職人選，最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長人選；既推薦繼續提名、轉任人選，還推薦新提拔人選。

習近平總書記親自進行個別談話調研。2022年4月至6月，習近平總書記和中央有關領導同志聽取了300多人的意見建議。

談話調研期間，每一名參加談話的同志都以高度的政治責任感、使命感，堅持公道正派、實事求是，敞開心扉、暢所欲言，認真負責提出推薦意見，為黨中央選人用人提供了參考。整個人選醞釀過程紀律要求嚴、保密要求高，自始至終沒有出現說情打招呼、跑風漏氣的現象，彰顯了新時代全面從嚴治黨的顯著成效，展現出清明清朗的政治生態。

2022年9月，十九屆中央政治局在提出二十屆中央領導機構的組成方案時，對國家主席、副主席，全國人大常委會委員長，國務院總理、副總理、國務委員，中央軍委主席、副主席、委員，全國政協主席等人選，一並進行了研究，統籌提出了安排建議。

黨的二十大閉幕後，根據工作和班子結構需要以及個別談話調研聽取意見、組織掌握的情況，經過充分醞釀、反覆比選，研究提出新一屆國家機構和全國政協領導人員人選建議名單，並分別向二十屆中央政治局常委等領導同志匯報聽取了意見，分別與二十屆中央政治局委員、書記處書記進行溝通聽取了意見。

對非中共人選，分別聽取了中央統戰部和各民主黨派中央、全國工商聯負責人的意見。

擬新提名的人選，對黨內人選進行了考察，對非中共人選在民主黨派中央、全國工商聯換屆考察基礎上又專門進行了考察，有的通過適當方式在一定範圍聽取了意見，同時就黨風廉政情況聽取了中央紀委國家監委意見。

一些同志說，黨中央就有關人選廣泛聽取意見、充分醞釀協商，體現了堅持走群眾路線、發揚民主的優良傳統和作風，是新時代發展全過程人民民主的生動實踐。人選方案考慮周全、兼顧方方面面，民意基礎好、認可度高。

2023年2月，經中央政治局常委會會議、中央政治局會議審議討論，形成了新一屆國家機構和全國政協領導人員人選建議方案。

中央政治局認為，這個建議方案充分發揚了民主，體現了民主集中制原則，人選素質條件、一貫表現和黨內外形象比較好，整體結構比較合理，能夠適應新一屆國家機構和全國政協的工作需要，是一個積極而穩妥的方案。

2月28日上午，習近平總書記主持召開民主協商會，就中共中央擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，向各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表通報情況，聽取意見。

與會人員一致表示擁護和讚成，認為新一屆國家機構和全國政協領導人員人選建議名單，是在廣泛征求意見、深入醞釀協商的基礎上形成的，充分體現了中共二十大精神，體現了中國特色社會主義政治制度的獨特優勢，體現了中共中央對各民主黨派、工商聯和無黨派人士的關心和信任。

2月28日下午，黨的二十屆二中全會通過了這份人選建議名單，決定以中共中央名義分別向十四屆全國人大一次會議主席團和全國政協十四屆一次會議主席團推薦。

3月10日，十四屆全國人大一次會議第三次全體會議全票選舉習近平同志為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席，選舉趙樂際同志為全國人大常委會委員長，選舉韓正同志為中華人民共和國副主席，同時選出了全國人大常委會副委員長、秘書長。

3月10日，全國政協十四屆一次會議第三次全體會議選舉王滬寧同志為全國政協主席，同時選出了全國政協副主席、秘書長、常務委員。

3月11日，十四屆全國人大一次會議第四次全體會議決定李強同志為國務院總理，同時決定了中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員，選舉產生了國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長和全國人大常委會委員。

3月12日，十四屆全國人大一次會議第五次全體會議決定丁薛祥等4名同志為國務院副總理，同時決定了新一屆國務院其他組成人員，通過了十四屆全國人大專門委員會組成人員名單。

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責任編輯：連兆鋒