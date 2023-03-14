遼寧一出版社日本旅遊書 封面圖為靖國神社惹議

網絡曝光遼寧的大連理工大學出版社所出版的《日本旅行，一本就夠》，使用靖國神社圖片作封面，事件引發熱議。該出版社回應指，確實存在封面選圖審核不細、把關不嚴的問題，目前，相關圖書已停止發行銷售，將嚴肅追究相關責任人責任。

大連理工出版社今日回應指，高度重視網上反映《日本旅行，一本就夠》一書存在圖片選取不當的問題，經認真審查，確實存在圖書封面選取圖片審核不細、把關不嚴的問題。目前，相關圖書已停止發行銷售，採取多種方式回收並銷毀。

▲ 封面右下為靖國神社（網上圖片）

大連理工出版社回應指，事件暴露出該社在出版管理方面存在嚴重問題，將嚴肅追究相關責任人責任，同時將深刻吸取教訓，切實把好圖書導向關、質量關，堅決杜絕類似問題出現。

但網民對這個回應並不買賬。點讚數超3000的一則評論說，「我覺得，出版社的人，或者是寫這本書的人，既然是寫日本旅游，這些歷史不可能不知道，只能說，故意的。」這就要提到大連的歷史。1894年11月，中日甲午戰爭中的日軍攻陷旅順，進行了「旅順大屠殺」，旅順如今是大連的市轄區。

還有網民評論說，這是嚴肅的政治問題，必須嚴肅追責。

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責任編輯：尹航

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