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中消協：去年全國消費者滿意度78分 市場韌性強

經濟脈搏 11:39 2023/03/14

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中國消費者協會今天（14日）發佈《2022年100個城市消費者滿意度測評報告》顯示，消費者滿意度綜合得分為78.81分，整體消費市場韌性強，東部和南方地區城市得分明顯高於中西部。

測評指標體系由3個一級指標、16個二級指標和25個三級指標組成，分別以線下攔訪、掃碼答題、線上調查方式同步進行，共計回收有效樣本61930個。

結果顯示，儘管受到疫情衝擊影響，2022年度100個城市消費者滿意度綜合得分為78.81分，整體處於良好水準。 3個一級指標中，「消費供給」得分為80.54分;「消費環境」為78.92分;「消費維權」指標為77.53分，與往年得分趨勢保持一致，消費市場韌性強、潛力足的特點沒有發生變化。

相關負責人指出，對照2017年度至2021年度的71.75分、73.68分、77.02分、79.32分、80.59分得分。2022年比2020年、2021年有所回落，但仍優於疫情發生前的三年。

東部和南方地區城市、經濟發展水準高的城市得分明顯高於中西部及經濟發展一般的城市。 100個被測評城市得分排名總體穩定，39個城市得分高於全國綜合得分，蘇州、青島、杭州、煙台、南京、佛山、無錫、廈門、北京、宜昌位居100個城市消費者滿意度綜合得分第1至10名。

責任編輯:陳俊賢

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