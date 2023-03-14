美媒：習近平澤連斯基擬對話 俄烏開戰以來首次

中國兩會結束、政府換屆完成，中方斡旋烏克蘭危機或有加速蹟象。外電指中國國家主席習近平下周訪問俄羅斯，但消息未獲中俄雙方證實之際，美國傳媒稱，習近平與烏克蘭總統澤連斯基有可能舉行視像會面。假如成事，這會是中烏元首自俄烏開戰後首次對話。

《華爾街日報》引述消息人士報道，習近平與澤連斯基對話時間，或會選在他下周訪問莫斯科，並與俄羅斯總統普京會面之後，對話預計會以視像形式舉行。

消息指，此舉反映中國政府努力發揮更積極的作用，希望通過調解結束烏克蘭戰爭，而習近平正考慮在訪俄之行同時出訪其他歐洲國家，但行程尚未確認。

路透社較早前報道，習近平會在下周出訪莫斯科。這會是普京去年2月訪華並出席北京冬奧開幕式後，習近平對俄羅斯的回訪。俄烏戰爭在北京冬奧閉幕後數天爆發。

對於上述外交動向，中俄烏三國官方都未予以確認。

《華爾街日報》指，若習近平與澤連斯基直接對話，會是中國就烏克蘭危機促和的一項重大舉措，並提升中國作為全球大國調解人的信譽。

中方上周在北京主持秘密談判，促成了沙特阿拉伯與伊朗復交，讓國際社會驚喜和詫異。中沙伊協議預示中國在中東的影響力明顯上升，而美國此前一直是中東的主導者。

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責任編輯：連兆鋒