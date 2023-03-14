英國指中國構成「劃時代挑戰」 駐英大使館：強烈不滿

英國發布年度安全、防務與外交政策評估報告，指中國帶來「劃時代挑戰」。中國駐英大使館批評渲染所謂中國挑戰，敦促英方端正心態，停止干涉中國內政。

報告指，中國對英國帶來「劃時代挑戰」。同時首次提到台灣和兩岸局勢，另指未來兩年會向國防部額外撥款50億英鎊（約476億港元），應對優先安全項目所需。並把國防開支佔GDP比例的較長遠目標提升至2.5%。

根據中國駐英國大使館網站，使館發言人13日說，對各國而言，中國是劃時代的機遇，而不是挑戰，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，致力於在相互尊重、平等相待、互不干涉內政等原則基礎上同各國發展友好合作關係，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

捍衛領土完整 拒絕干涉內政

使館發言人表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，盡最大努力實現祖國和平統一，同時保留採取一切必要措施的選項。 任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。新疆、香港、西藏事務，都是中國內政，堅決反對任何國家以任何形式和藉口干涉中國內政。

在涉海問題上，中方維護國家領土主權和海洋權益的決心堅定不移，同時願繼續通過協商談判同有關國家妥善處理分歧。 任何外部勢力無論以任何藉口介入東海、南海局勢，都只會給本地區的和平與安寧帶來不必要的干擾，也不符合本地區國家的利益。

敦促相互尊重 平等互利 合作共贏

使館發言人表示，「我要提醒英方，只有秉持正確對華認知，堅持相互尊重、平等互利、合作共贏，中英關係才能健康穩定發展。」 敦促英方端正心態，摒棄意識形態偏見和冷戰思維，停止在對華關係上搞政治操弄，停止干涉中國內政，以實際行動維護雙邊關係健康穩定發展。

據《華爾街日報》早前報導，英國首相辛偉誠在該報的專訪中已預告將中國列為「劃時代（和）體制挑戰」，直言中國「有着跟我們完全不同的價值觀」，明顯尋求重塑全球秩序。

責任編輯：陳俊賢