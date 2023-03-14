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深圳甲型流感風險升至中級 試劑比新冠快測盒賣貴30倍

社會熱點 14:30 2023/03/14

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深圳市面上的甲流抗原試劑供不應求。（配圖）

多省爆發甲型流感，深圳把流感風險等級升至中級，市面上的甲流抗原試劑幾乎被搶購一空，單盒售價已升至約60元（人民幣，下同），比新冠試劑貴30倍。

時代財經報道，近一周深圳各哨點醫院報告的流感個案數有上升趨勢，主要由甲流病毒引起。根據往年監測結果，深圳已開始進入流感活躍期。甲流抗原試劑的需求急增，售價已普遍升至50元至60元一份，部分經銷商手上的貨已售罄，需要等待3至4天才有貨。同一時間，新冠病毒試劑跌至2元至3元一份。

在電商平台上，淘寶的甲流抗原搜尋熱度在本周初已超過666萬，超過新冠治療藥；京東的甲流抗原亦連續多日佔據熱搜前列。

一名醫療器材從業人士向該報透露，新冠抗原試劑價格降至低點，與生產企業日漸增多、國家推動集體採購調控等因素有關。當前，甲流抗原試劑的生產企業不多，流感有較強的季節性，短期高企的市場需求不具備持續性，且也並未實施集採，因此甲流抗原試劑價格較新冠抗原試劑更高。

除了深圳，北京、天津、上海、浙江等省份及城市近期也出現學生集體感染，需要緊急停課的情況。

責任編輯：陳建錫

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