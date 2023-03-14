地攤經濟再現？ 杭州放寬部分商圈「外擺」經營

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浙江杭州市城管局進一步放寬審批條件，在52個智慧商圈、商業特色街、夜間經濟聚集示範區等加大對商業外擺、戶外文化商業活動（戶外促銷）等的支持力度。
商業外擺是指商業街或購物中心，在不影響消費安全、交通通行、建築物採光通風、市容面貌等情況下，在門店外延伸區域的紅線範圍內，設置外擺區位。
據「杭州發布」3月13日消息，杭州市城管局進一步放寬審批條件，在52個智慧商圈、商業特色街、夜間經濟聚集示範區等加大對商業外擺、戶外文化商業活動（戶外促銷）等的支持力度。
去年6月，杭州發布穩住經濟一攬子政策措施的實施方案，提出放寬審批條件，推進商業街區輕餐飲等商業外擺政策的實施，允許商業街區商家經報備後外擺。
這一次，杭州在場地、業態、時間方面放寬了對相關區域外擺經營的限制。區域內一樓門店設置外擺，在不影響行人通行、消防安全和不佔用公共設施、綠地的前提下，步行街區可不限門面區域，適當佔用公共空間；除燒烤等重油煙的外，允許傳統餐飲商家設顧客臨時等候區、就餐坐席等外擺。
外擺設置時間放寬至24小時，住宅和其他噪聲敏感建築區周邊原則上不超過22時。加強柔性執法，按首違不罰、輕微不罰的原則，對外擺輕微違法行為以宣傳勸導、自主整改為主，對及時整改到位的原則上不處罰。
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對戶外促銷活動的審批，將同一場地舉辦活動的時間延長至每月累計不超過20天，五一、國慶、元旦、春節等可酌情延長。對符合條件申請戶外文化商業活動的即接即辦、線上聯審，提高效率。
去年，杭州住宿餐飲業增加值下降2.7%，降幅比上半年收窄4.0個百分點。
在疫后經濟恢復階段，多地都提出鼓勵商業外擺試點，加碼「煙火氣」回歸。還有全國人大代表在兩會期間提交《關於後疫情時代扶持地攤經濟發展穩就業保民生的建議》，提出要打造地方特色地攤經濟，使其成為旅游打卡地。
責任編輯：尹航