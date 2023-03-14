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李強首次主持國務院常務會議︰要確保機構改革工作有序銜接

國情動向 21:17 2023/03/14

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全國兩會閉幕後，新一屆國務院開始全面履職。國務院總理李強主持召開新一屆國務院第一次常務會議，研究國務院機構設置有關工作，討論《國務院工作規則（修訂稿）》。

會議强調，國務院首先是政治機關，必須旗幟鮮明講政治；要大興調查研究之風，深入研究重大問題、提出重大舉措、推進重大工作，創造性地把各項任務抓實抓好。要增強「一盤棋」意識，協同高效開展工作。

十四屆全國人大一次會議日前表決通過國務院機構改革方案。會議指出，機構改革是當前一項重大政治任務，要確保機構、職責、隊伍等及時調整到位，確保改革期間各項工作正常運轉、有序銜接。

同時要以這次機構改革為契機，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，進一步轉變政府職能，完善工作機制，提高工作本領，改進工作作風，推動有效市場和有為政府更好結合。

一文速覽國務院機構改革方案重點

國務院改革：組建國家金融監督管理總局 統一負責證券業外監管工作

會議又討論新修訂的《國務院工作規則》，決定將修訂稿提請國務院第一次全體會議審議。會議強調，做好國務院工作，要堅持科學民主決策，依法行政，推動政府工作規範有序高效運轉，並自覺接受各方面監督，不斷推進廉潔政府建設。

銀保監：把支持恢復和擴大消費擺優先位置

中國銀保監同日召開會議傳達學習全國兩會精神，黨委書記、主席郭樹清指出，要全力推動國民經濟持續向好，把支持恢復和擴大消費擺在優先位置，做好對投資的融資保障，不斷優化進出口貿易金融服務。

會議又要求，持續推進金融供給側結構性改革，強化金融機構治理體系建設，大力推動各類銀行保險機構回歸本源，並深化中小金融機構改革，不斷強化金融穩定保障體系，牢牢守住不發生系統性風險的底綫。

責任編輯：易燕丹

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