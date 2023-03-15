趙樂際主持十四屆人大常委會第一次委員長會議

兩會結束後，新任全國人大常委會委員長趙樂際昨日（14日）主持十四屆全國人大常委會第一次會議。他講話強調，常委會組成人員要全面履行憲法法律賦予的職責，推動黨的二十大確定的戰略部署落實見效。

趙樂際昨日主持十四屆全國人大常委會第一次會議。在會議完成各項議程後，趙樂際講話強調，常委會組成人員要全面學習、全面把握、全面落實黨的二十大精神，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，全面履行憲法法律賦予的職責，推動黨的二十大確定的戰略部署落實見效，為推進強國建設、民族復興作出人大的貢獻。

趙樂際指出，要深刻領悟「兩個確立」（確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）的決定性意義，堅持黨的全面領導，服從服務於黨和國家工作大局，保證黨的理論、路線、方針政策和黨中央決策部署在人大工作中得到全面貫徹和有效執行。要持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，把學習貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想作為必修課和基本功，不斷提高做好新時代人大工作的政治站位和理論水平。

他還強調，本屆全國人大及其常委會任期的五年，正處於全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。要找準人大在中國式現代化建設中的職責和任務，緊緊圍繞貫徹落實黨中央決策部署和十四屆全國人大一次會議精神，做好今年人大各項工作，謀劃安排本屆五年工作。

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責任編輯：尹航

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