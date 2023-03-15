內地首兩月工業、消費及投資增速齊升 固投勝預期

國統局公布，內地1至2月份社會消費品零售總按年增長3.5%，按月回升5.3個百分點，符合市場預期；城鎮固定資產投資增長5.5%，回升0.4個百分點，好過預期；規模以上工業增加值增長2.4%，回升1.1個百分點，略遜預期。生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升。但外部環境更趨複雜，回升基礎尚不牢固。

市場分析指，新出爐的數據喜憂參半，投資仍是經濟主要拉動力，消費略有改善，但持續性待觀察，就業狀況則存有隱憂， 需政策持續支持以釋放增長潛力。

*更新市場分析

社零總額77067億元（人民幣，下同），增長 3.5% ，去 年 12 月為下降 1.8% ；兩年平均增長 5.1% 。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額66796億元，增長3.4%；鄉村消費品零售額10271億元，增長4.5%。按消費類型分，商品零售68638億元，增長2.9%；餐飲收入8429億元，增長9.2%。其中，實物商品網上零售額 17476 億元，增長 5.3% ，佔社會消費品零售總額的比重為 22.7% 。單看 2 月，社會消費品零售總額比1月下降 0.02% 。

全國固定資產投資（不含農戶）53577億元，增長5.5%，比去年全年加快0.4個百分點；兩年平均增長8.8%。分領域看，基礎設施投資增長9.0%，製造業投資增長8.1%，房地產開發投資下降5.7%。全國商品房銷售面積15133萬平方米，下降3.6%；商品房銷售額15449億元，下降0.1%。分產業看，第一產業投資增長1.5%，第二產業投資增長10.1%，第三產業投資增長3.8%。 單看 2 月， 固定資產投資（不含農戶）比1月增長0.72%。

全國規模以上工業增加值增長2.4%，比去年12月份加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9%。分三大門類看，採礦業增加值增長4.7%，製造業增長2.1% ，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.4% 。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長2.7%；股份制企業增長4.3%，外商及港澳台商投資企業下降5.2%；私營企業增長2.0% 。分產品看，太陽能電池、新能源汽車產量分別增長40.8% 、16.3% 。 單看 2 月 ，規模以上工業增加值比1月增長0.12%。

整體來看，1至2月份，伴隨著疫情防控較快平穩轉段，經濟循環加快暢通，生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升。但外部環境更趨複雜，需求不足仍較突出，經濟回升基礎尚不牢固。下階段，要按照《政府工作報告》部署，堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，加快政策落實落地，大力提振市場信心，推動經濟運行整體好轉，努力實現質的有效提升和量的合理增長。

市場人士：呈弱復甦，喜憂參半

上海證券宏觀分析師胡月曉指，數據顯示中國社會和經濟生活正常化後，經濟運行正處緩回升中，穩步回暖，作為經濟第一增長動力的投資率先企穩回升，消費恢復正常，工業增長低位中回升。在海外不出現大的風險擾動情況下，未來中國經濟緩回升回暖趨勢不變。托底經濟政策仍需維持，尤其是投資激勵和降低資本成本方面需要持續發力。受物價穩中偏弱格局影響，未來貨幣政策會朝向「量收價降」方向前行。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指，在政策支持下基礎設施投資持續回升。工業略低於預期，表明製造業仍需要更多支持。零售符合預期，指向消費穩步復甦。較弱的方面在於相對較高的全國城鎮調查失業率，其顯示季節性特徵，亦表明消費的進一步恢復將取決於政策動態。總體來看，經濟穩步復甦而非加速復蘇，需要強有力的政策支持以釋放增長潛力。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，數據分化比較嚴重，投資仍是經濟的主要拉動，不過房地產依然沒有明顯改善。消費屬正常恢復，但不夠強；出口不佳背景下工業生產相對低於預期。數據顯示經濟呈現弱復甦，就業情況存在隱憂。首兩月屬於政策相對釋放比較快的時期，預估後面政策不能大幅刺激，經濟很難有強勁恢復，但由於去年基數低，GDP絕對水平不會太差。

責任編輯：陳建錫