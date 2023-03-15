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內地首兩月零售增幅符預期 固投勝預期 工業略遜預期

經濟脈搏 10:14 2023/03/15

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國統局公布，內地1至2月份社會消費品零售總按年增長3.5%，按月回升5.3個百分點，符合市場預期；城鎮固定資產投資增長5.5%，回升0.4個百分點，好過預期；規模以上工業增加值增長2.4%，回升1.1個百分點，略遜預期。生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升。但外部環境更趨複雜，回升基礎尚不牢固。

 

社零總額77067億元（人民幣，下同），增長3.5%，去12月為下降1.8%；兩年平均增長5.1% 。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額66796億元，增長3.4%；鄉村消費品零售額10271億元，增長4.5%。按消費類型分，商品零售68638億元，增長2.9%；餐飲收入8429億元，增長9.2%。其中，實物商品網上零售額17476億元，增長5.3% ，佔社會消費品零售總額的比重為22.7%。單看2月，社會消費品零售總額比1月下降0.02% 

全國固定資產投資（不含農戶）53577億元，增長5.5%，比去年全年加快0.4個百分點；兩年平均增長8.8%。分領域看，基礎設施投資增長9.0%，製造業投資增長8.1%，房地產開發投資下降5.7%。全國商品房銷售面積15133萬平方米，下降3.6%；商品房銷售額15449億元，下降0.1%。分產業看，第一產業投資增長1.5%，第二產業投資增長10.1%，第三產業投資增長3.8%。單看2月，固定資產投資（不含農戶）比1月增長0.72%。

全國規模以上工業增加值增長2.4%，比去年12月份加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9%。分三大門類看，採礦業增加值增長4.7%，製造業增長2.1% ，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.4% 。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長2.7%；股份制企業增長4.3%，外商及港澳台商投資企業下降5.2%；私營企業增長2.0% 。分產品看，太陽能電池、新能源汽車產量分別增長40.8% 、16.3% 。單看2，規模以上工業增加值比1月增長0.12%。

整體來看，1至2月份，伴隨著疫情防控較快平穩轉段，經濟循環加快暢通，生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升。但外部環境更趨複雜，需求不足仍較突出，經濟回升基礎尚不牢固。下階段，要按照《政府工作報告》部署，堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，加快政策落實落地，大力提振市場信心，推動經濟運行整體好轉，努力實現質的有效提升和量的合理增長。

責任編輯：陳建錫

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內地首兩月房地產開發投資按年降5.7% 好過預期

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