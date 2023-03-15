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內地首兩月房地產開發投資按年降5.7% 好過預期

經濟脈搏 10:15 2023/03/15

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今年1至2月份，全國房地產開發投資13669億元（人民幣，下同），按年降5.7%，好過預期的下降8.5%，前值為下降10%。1至2月份，住宅投資10273億元，下降4.6%。2月份，房地產開發景氣指數低於95，仍處較低景氣水平。

國家統計局公佈，1至2月份，房地產開發企業房屋施工面積750240萬平方米，按年降4.4%。其中，住宅施工面積527695萬平方米，下降4.7%。房屋新開工面積13567萬平方米，下降9.4%。其中，住宅新開工面積9891萬平方米，下降8.7%。房屋竣工面積13178萬平方米，增長8.0%。其中，住宅竣工面積9782萬平方米，增長9.7%。

1至2月份，商品房銷售面積15133萬平方米，按年降3.6%，其中住宅銷售面積下降0.6%。商品房銷售額15449億元，下降0.1%，其中住宅銷售額增長3.5%。

2月末，商品房待售面積65528萬平方米，按年增長14.9%。其中，住宅待售面積增長15.5%。

2月份，房地產開發景氣指數為94.67，低於95為較低景氣水平。

【兩會2023】國統局長：有信心實現5%左右經濟增長目標

責任編輯：尹航

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