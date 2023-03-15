國家統計局：今年發展面臨不少困難 外部因素包括通脹、地緣政治

國家統計局今日公佈前兩月經濟數據後表示，今年發展還面臨不少困難，外部主要是通脹問題，地緣政治和其他不確定不穩定因素較多，5%左右的經濟增長目標有壓力，但對於實現5%左右的增長充滿信心。

今年在政策上著重是要擴大國內需求

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，1至2月份經濟運行整體上呈現企穩回升態勢。但今年經濟發展還面臨不少困難，國際環境依然複雜，世界經濟增長趨於放緩，外部主要經濟體通脹問題比較突出，地緣政治等不穩定不確定因素比較多。從國內來看，目前經濟仍然處在初步恢復階段，一些長期積累的結構性問題比較突出，穩定經濟運行、促進經濟運行整體好轉還需付出艱苦努力。

關於今年的經濟增速目標，付凌暉表示，定在5%左右基本符合潛在增長水平，這一目標有壓力、有挑戰。從國際上來看，今年國際形勢較複雜，全球經濟增長趨於下行，主要國際組織對今年經濟增長的預期都是下調，國際貨幣基金組織1月份預計今年世界經濟增長2.9%，比2022年低0.5個百分點，說明世界經濟運行增長態勢是放緩的。同時還有國際通脹問題，雖然一些主要經濟體大幅加息，通脹水平比去年有望回落，但總的來看還是屬於高通脹水平。高通脹情況下，一些經濟體的緊縮貨幣政策趨勢可能還會延續，這也會進一步抑制全球經濟增長。同時，國際環境中，地緣政治、單邊主義、保護主義在抬頭，這些對全球經濟增長的壓力會逐步顯現。

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從國內來看，中國經濟總量去年達121萬億元人民幣，總量非常大，1個百分點的增長，可能相當於過去幾個百分點的增長。所以，要實現這樣的增長非常不容易。今年經濟運行在逐步恢復，但也要看到，在疫情衝擊的這幾年中，企業及個人資產負債表受損問題還需時修復。長期積累的一些結構性問題還較突出，穩定經濟增長需付出努力。

但他表示，中國有條件、有基礎、更有信心實現增長目標。

政策層面，他說，目前來看，今年在政策上著重還是要擴大國內需求。國際環境上不穩定不確定難預料的因素較多，為推動經濟穩定發展，還是要把力量放在自身發展的基點上，推動擴大國內需求穩定經濟增長，在擴大國內需求的同時堅持積極擴大對外開放，通過和各方面的互利合作，穩定促進發展，積極構建新發展格局，推進完善國內大循環，促進國內國際雙循環。

目前總的來看，消費對經濟增長的拉動相對去年會有明顯改善和提升。對於消費的抑制性因素在逐步消除，隨著就業逐步恢復，居民收入的增長，消費對整個經濟拉動會明顯改善。同時，投資對經濟增長的拉動作用繼續展現，因為中國仍是世界上最大的發展中國家，人均資本存量水平和發達國家相比還有很大差距，解決發展不平衡不充分的問題，還需要加大投資。

同時，隨著創新驅動的發展，在創新領域特別在科技投入還需要增加。面對外部的不確定性，進出口對經濟增長的拉動作用，相對去年可能會有所減弱。但總的來看，中國外貿發展的韌性非常強，相信進出口對增長還會起到拉動作用。

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責任編輯：尹航

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