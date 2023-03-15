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滿60歲強制退休 高齡建築工虛報年齡爭做散工

社會熱點 15:23 2023/03/15

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內地多城建築業去年發布「清退令」，禁止招錄低齡長者從事施工作業。不少超過60歲的工人為謀生計，只能謊報年齡或謊稱忘帶身份證應聘日結工。

上海、深圳、江西南昌、湖北荊州等多地建築局去年發布《關於規範市建築地盤用工年齡通知》（俗稱「清退令」），禁止招錄和使用60周歲以上男性、50周歲以上女性從事施工作業。

內媒報道，西安灞橋區半坡立交橋下聚集很多「違法謀生」的高齡地盤工。一名68歲的日結工王先生表示，每天淩晨四點就來，已經站了一個半小時，緊盯著來往的麵包車。試了幾次上前詢問，沒等靠近就被年輕人擠在了外面。他說，「捨不得用錢，如果沒找到工，他要把一天的開銷限制在10元（人民幣，下同）之內。」

王先生還補充，很多地盤要查身份證。之前有幾次，上車時沒問年齡，到了地盤要身份證，他不敢給，最後沒被錄用。

某工程隊領班朱先生也指出，現在很多地盤除了查身份證，還要看體檢報告，工人年齡超過55歲，就要考慮是否留用了。

另一名61歲的臨時工程先生比較幸運，朋友和家人都在依靠關係不停介紹工作。程先生表示，「休息一天190元沒了，都要堅持的」。 他計劃再做五年，想自己多存一點錢，沒有強基金，留點治病的錢，不想讓孩子有負擔。他還說，「我掙我的苦力錢，我對自己負責，對老闆負責，自己心裡有數就行。」

對於低齡長者掩飾年齡求職的情況，有建築局相關人士表示，超過60歲用工通知主要針對的是建築行業，並不是所有行業都適用於這一規則。出台這項政策，是因為近幾年來，建築地盤上發生的安全傷亡事故，很多都是老年農民工，超負荷工作，身體機能跟不上，很容易導致發生安全事故。

責任編輯：陳俊賢

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