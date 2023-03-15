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TikTok據報擬從字節跳動剝離 消除西方國安疑慮

國情動向 11:18 2023/03/15

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TikTok的管理層據報正討論從中國母公司字節跳動剝離的可能性，以解決有關國家安全風險的擔憂，但那將是未能與美國達成協議下的最後選項。

彭博社引述消息人士指，TikTok正接受美國海外投資委員會（Cfius）的國家安全審查，前者去年同意實施措施以解決華府官員的國家安全擔憂，該項被稱為「德克薩斯計劃」的方案包括引入美國科技巨頭甲骨文托管美國用戶數據和審查其軟件，並任命一個由華府批准的三人監督委員會。

目前Cfius的審查進程停滯不前，來自司法部的Cfius成員一直不願接受TikTok的方案，令TikTok無法確定該方案能否足以支持公司繼續在美國運營。另外，它還面臨美國國會一連串潛在立法議案，包括要求必須分離的議案。但報道同時指，即使TikTok打算從母公司中剝離，其交易也必須獲得中國政府的批准。

TikTok發言人Brooke Oberwetter回應稱，無論是禁止TikTok還是將TikTok從字節跳動剝離，都不能解決有關數據傳輸的國家安全問題。她強調，根據「德克薩斯計劃」，美國用戶的TikTok數據將被置於比任何可比的美國公司高得多的安全標準之下。

責任編輯：陳建錫

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