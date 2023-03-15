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台邦交國洪都拉斯提出與中國建交 北京表示歡迎

經濟脈搏 15:33 2023/03/15

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台灣僅餘14個邦交國之一的洪都拉斯，周五（15日）宣布向中國大陸提出正式建交。台當局召見洪都拉斯大使表達關切。大陸外交部則對該表態表示歡迎。

*更新大陸外交部回應

洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）當日上午在Twitter上表示，她已指示外交部長處理與大陸建立正式關係的事宜，該決定代表她落實政府計畫的決心。台外交部稱，洪都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，會繼續向洪方政府及社會各界溝通。

大陸外交部發言人汪文斌同日下午回應稱，中方歡迎洪方的有關表態，願在一個中國原則的基礎上，同各國發展友好合作關係。

去年上台的卡斯特羅是洪都拉斯首位女總統，被視為該國國內的親中派，她在競選時已提出與台灣斷交、與大陸建交的構想。今年初，洪都拉斯外長與大陸副外長謝鋒在巴西舉行雙邊會晤，前者公開表示與大陸發展貿易及投資關係至關重要，又表明希望大陸參與投資建設當地的基建項目。

台領導人蔡英文計劃本月底出訪中美多國，外媒近日取得消息指，她的行程將不包括洪都拉斯。

責任編輯：陳建錫

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