人行：精準有力實施穩健貨幣政策 增鬥爭精神應對美打壓

人民銀行指，要 精準有力實施穩健的貨幣政策，保持貨幣信貸總量合理增長，做好穩增長、穩就業、穩物價，並加大對民營小微企業支持力度。

人行召開會議傳達學習全國兩會精神，研究部署貫徹落實措施。會議強調，要把抓好《政府工作報告》落實工作，作為當前和今後一個時期的重要任務。要堅定不移推動高質量發展，精準有力實施穩健的貨幣政策，引導金融機構切實加強和改進金融服務，進一步解決好民營小微企業融資問題。

持續防範化解金融風險，強化金融穩定保障體系建設，完善應急處置預案，維護金融市場和基礎設施平穩運行。堅持「房住不炒」定位，推動房地產市場平穩健康發展。增強憂患意識、鬥爭精神，妥善應對美西方遏制打壓。

會議又指，人行黨委堅決擁護，系統各級黨組織要認真貫徹黨中央關於深化黨和國家機構改革的決策部署，充分認識改革的重要性和緊迫性，不折不扣落實好機構改革各項任務。 要將堅持黨的全面領導貫穿於機構改革實施全過程，加強組織領導，平穩有序推進機構改革。

另外，外管局亦召開會議，強調要深化外匯領域改革開放，持續推進跨境貿易和投融資便利化，以中小微企業為重點優化外匯服務，穩妥有序推進資本項目高水平開放，更好服務實體經濟高質量發展。要貫徹總體國家安全觀，加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，防範外部衝擊風險守好安全底線，維護外匯市場穩健運行和外匯市場健康秩序，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值，以新安全格局保障新發展格局。